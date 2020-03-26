أمينة معدي تكشف عن أحذية "كبسولة من الكعوب الفاخرة والفريدة من نوعها

كشفت مصممة الأحذية الأردنية الشهيرة أمينة معدي، والتي تشتهر بكعوبها الفاخرة والفريدة من نوعها التي تفضلها النجمات بما في ذلك كيندال وكايلي جينر وريهانا وغيرهن، عن تعاونها الجديد مع متجر البيع بالتجزئة الفاخرة "Mytheresa" والذي هو عبارة عن كبسولة من الكعوب العالية التي تأتي بتفاصيل مرحة ساحرة وجريئة.

وتضمنت المجموعة 10 أزواج من الأحذية بعضها أتت بكعب الخنجر المتوهج المتميز وضمت تفاصيل بقماش الـ PVC الشفاف والغليتر اللامع.

وشملت المجموعة حذاء كعب البلاتفورم بيانكا وحذاء السلينغباك ذا المقدمة المدببة والأربطة في ظل النيون الأزرق، إلى جانب صندل "Gilda" المغطى بالغليتر الفضي والمزين بأحزمة منمقة بالكريستال وحذاء السلينغباك "Begum"، الذي يذكرنا بالشبشب الزجاجي، مصنوع من الـ PVC الشفاف في ظل الوردي الساخن ومزين بربطة بو فضية، كما شملت المجموعة أيضا حذاء الميول "Gilda" بأسلوب "slide-on" بطبعة الفهد الصفراء والأشرطة المزدوجة المزينة بالكريستال.

أقرأ أيضاً :

كونفيرس" تكشف عن "رينيو" أول مجموعة من الأحذية الرياضية المستدامة

وحسب المصممة فإن الكبسولة مستوحاة من موسيقى الديسكو، وبالتحديد الأمسيات الموسيقية في Studio 54 في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات، لأشهر النجمات أمثال ديبي هاري وديانا روس.

Advertisements

ووصفت أمينة مجموعتها في بيان قائلة: "إنها مجموعة مرحة غير تقليدية، ملونة ومتألقة، جريئة وأنثوية، آمل أن يحبها زبائني! وهذه أحذية يمكن ارتداؤها للرقص حتى الساعات الأولى من الصباح".

وأضافت: "أحب جميع الموديلات في هذه الكبسولة، لكن شبشب غيلدا بطبعة جلد الفهد باللون الأسود والأصفر والمزين ببلورات الياقوت هو أحد الموديلات المفضلة لدي، فهو المزيج المثالي بين النمط البارد والأنثوي مع لمسة لامعة لإضفاء الحيوية على أي مظهر، أحب المظهر المتناقض، لذلك أعتقد أنه يمكن ارتداؤها بعدة طرق مختلفة، مع بنطلون جينز وقميص تيشرت و أيضا مع فستان كوكتيل وردي أو فستان أسود بسيط، إنها تبدو رائعة مع كل شيء وملائمة لمختلف المناسبات".

وتتراوح أسعار قطع كبسولة "Mytheresa x Amina Muaddi" بين 557 دولارا و 974 دولارا وهي متاحة للشراء حصريا في متجر مايتيريزا الإلكتروني.

وقـــــــــــــــــــــد يهمك أيـــــــــضًأ :