4 أطعمة تقوي جهاز المناعة.. تناولها باستمرار لمحاربة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
يعتبر جهاز المناعة هو حائط الصد الرئيسي لدى الجسم ضد الفيروسات ومسببات الأمراض الأخرى.
وأيا كان ما يهاجم الجسم سواء الانفلونزا أو فيروس كورونا فإن جهاز المناعة القوي يمكنه محاربة مسببات الأمراض بنجاح، ويمكن تقوية جهاز المناعة عن طريق تناول بعض الأطعمة المفيدة ومنها:
الأحماض الدهنية أوميجا 3
لا يستطيع الجسم إنتاج الأحماض الدهنية أوميجا 3 بنفسه، ومع ذلك فهي مهمة جدا لصحة الجسم ولحمايته من الفيروسات والبكتيريا، ويفضل إمداد الجسم يوميا بهذه النوعية من الأحماض الدهنية، والتي تتوافر في بذور الشيا وأسماك السلمون أو الجوز أو قشور السيليوم.
الكركم
يحتوي الكركم على العديد من العناصر الغذائية الهامة ومنها مواد مضادة للالتهابات ومضاد للأكسدة.
الزنك
للحفاظ على قوة الجهاز المناعي يجب تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالزنك، مثل بذور القرع والكينوا والأرز البني أو الشعير.
الفطر
يعتبر فطر شيتاكي على وجه الخصوص من أنوع الفطر الجيدة جدا لجهاز المناعة، نظرا لأنه يحتوي مواد مضادة للالتهابات، ويمتاز بطعم لذيذ عن تحضيره في المرق أو الحساء.
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