"من غير تعابين ولا خفافيش".. أكلات صينية يفضلها المصريون أبرزها السوشي

لم يغب مشهد الفنان محمد هنيدي، بفيلمه الشهير "فول الصين العظيم" عن أذهاننا، حين تناول وجبة "الصراصير" فور قدومه للصين، ليعلم العديد من الشعوب عن أشهر أكلات الصينيين والتي تأتي على رأسها تناول الحشرات، وحساء الضفادع.

وبين الحين والآخر، وخاصة عقب انتشار فيروس كورونا المتفشي بالصين، بدأ العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشاركة مقاطع فيديو لصينيين وهم يتناولون طعاما مثيرا للريبة، بين حساء التماسيح والخفافيش، والحيوانات والحشرات والقوارض.

وربما كان آخرها تناولهم للثعابين المشوية، خاصة عقب ضبط اليوم على مجموعة من الصينيين بإحدى المناطق السكنية بالقاهرة، بينهم سيدتتن يقومون بشواء مجموعة من الثعابين لتناولها، تبين فيما بعد أنها "أعضاء ذكرية" لحيوانات.

وبعيدا عن تلك الأكلات، التي يرفضها المصريون، بل يسخرون منها، فهناك العديد من الأكلات الصينية التي فضلها الشعب المصري، وبرع في إعدادها، حتى باتت من الأكلات المفضلة لديه.

السوشي

واحد من أشهر الأكلات الصينية، التي يفضلها الكثير من الشعب المصري، ويتهافت على تناولها وشرائها، على الرغم من ارتفاع سعره، كما أصبحت العديد من السيدات مؤخرا يفضلن إعداده بالمنزل.

مقادير عمل السوشي

نصف كيلو أرز

صدور دجاج

125 جرام ملح صيني

2 ملعقة كبيرة سكر

ربع كوب خل أرز

350 مل ماء

100 مل خل أبيض

أصابع كابوريا

نوري

أفوكادو شرائح رفيعة

كافيار

صويا صوص

ترياكي صوص

زيت زيتون

سمسم

حبة البركة

بامبو سوشي

طريقة عمل سوشي

اسلقي الأرز في ماء واخلطيه مع خل أرز وخل أبيض وملح صيني وسكر.

ضعي أصابع صدور الدجاج حتى تأخذ لونا في طاسة بها زيت على النار.

ضيفي صوص ترياكى مع قليل من الملح ثم قطعي الدجاج قطع صغيرة.

كوري الأرز واحشيه بقطعة الدجاج وأفوكادو وكوريه على شكل كرة ثم غطيه بالسمسم وحبة البركة وقدميه.

افردي بامبو السوشي، وعليه النوري، ثم افردي الأرز المسلوق ثم ضعي عليه كافيار وشرائح خيار

أضيفي شرائح أصابع كابوريا ولفيه جيدا ثم ارفعي بامبو السوشي وقطعيه حلقات وقدميه مع الصويا صوص.

الصويا صوص

يعد صوص الصويا من الصلصة الشهيرة بالمطبخ الصيني، لتحضير الأكلات السريعة، ووضعها مع السلطات واللحوم أو النودلز، والتي يفضلها الكثير من الشعب المصري.

مقادير الصويا صوص

كوب ماء

خل أحمر

عسل أسود

زنجبيل بودرة

فلفل أسود

مرقة دجاج مكعبات

طريقة عمل الصويا صوص

قومي بغلي الماء على النار، ثم أضيفي الخل والعسل والزنجبيل والفلفل الأسود ومكعبات المرق.

انتظري حتى مزج الخليط، وارفعيه من على النار، واحفظيه بالثلاجة.

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سويت اند ساور

مزيج من قطع الدجاج بالأناناس الشهي، الذي يفضله العديد خاصة أنه غني بالكثير من الفوائد الغذائية.

مقادير عمل فراخ سويت اند ساور

4 صدور دجاج.

3 حبات فلفل ألوان.

فلفل أخضر.

كوب كومبوت أناناس.

نصف كوب عصير أناناس.

نصف كوب بصل أخضر.

ملعقة كبيرة زيت.

ملعقة صغيرة جنزبيل مفروم.

3 ملاعق كبيرة خل أبيض.

مرقة (حسب الاحتياج).

ملعقة كبيرة نشا أو أكثر.

ملح.

فلفل أسود.

أرز أبيض جاهز.

طريقة عمل فراخ سويت آند ساور

تشوح قطع الدجاج في الزيت وتقلب جيدًا حتى تصل إلى اللون الذهبي.

يضاف عليها قطع الفلفل الألوان والفلفل الأخضر.

يضاف الملح ورشة من الفلفل الأسود والجنزبيل المفروم.

يضاف الخل والنشا ونستمر في التقليب.

يضاف قطع الأناناس وعصير الأناناس وحلقات البصل الأخضر، ونقلب جيدا ونضيف مرقة حسب الاحتياج.

يترك الخليط حتى تمتزج كل المكونات ويقدم مع الأرز الأبيض.

النودلز

أشهر وأسرع الأكلات التي يفضلها الشباب وصغار السن تحديدا، خاصة أنها سريعة التحضير، ويمكن تحضيرها بأكثر من نكهة وطريقة.

مقادير النودلز

مكرونة نودلز

شرائح ستيك

فصين ثوم مهروس

زيت ذرة

ملعقة ماء

صويا صوص

صوص باربكيو

جزر

فلفل أخضر

بصل أخضر مفروم

فول سوداني مفروم

طريقة تحضير النودلز

قومي بسلق النودلز في ماء مغلي واتركيه على النار.

شوحي قطع الاستيك فس الزيت مع الثوم، والصويا صوص، واتركيهما على النار.

ضيفي لهم النودلز المسلوقة مع الباربيكيو صوص والجزر والفلفل الأخضر والبصل الأخضر وقلبي جيدًا.

ضعي الفول السوداني على الوجه، وقدميها ساخنة.