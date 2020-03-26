ياسمين عبدالعزيز تدعم أحمد العوضي في "شديد الخطورة"

ينتظر الفنان أحمد العوضي طرح مسلسله الجديد "شديد الخطورة" الذي أعلن من قبل عن عرضه قريبًا على منصة "watch it"، لتدعمه الفنانة ياسمين عبدالعزيز بطريقتها الخاصة.
ونشرت "ياسمين" صورة الملصق الدعائي لمسلسل "شديد الخطورة" وعليه صورة أحمد عوضي، عبر خاصية القصص المصورة "ستوري" عبر حسابها على إنستجرام، دون أن تكتب تعليق عليها.
كان الفنان أحمد العوضي أعلن خلال الأسابيع الماضية عن حبه للفنانة ياسمين عبد العزيز، ليتدخل شقيقها (وائل) مهاجمًا شقيقته عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، ليرد عليه "العوضي" بطريقة هجومية لتصرفاته.
ووقتها لم ترد "ياسمين" على شقيقها بل أعلنت هي الأخرى عن حبها للفنان أحمد العوضي.
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