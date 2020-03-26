"بعد غلق المطاعم".. طريقة عمل العيش السوري

يعد العيش السوري واحدا من أنواع الخبز الشهية، التي يفضلها الكثيرون، وربما حُرم منها العديد عقب قرارات غلق المطاعم في إطار توجيهات الدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا. لذا يقدم "هن" لربات المنازل طريقة عمل العيش السوري في المنزل، لضمان جودته ومذاقه. مقادير العيش السوري ربع كيلو دقيق. رشة بيكنج بودر. ربع كوب زيت. ذرة ملح. Advertisements ربع كوب ماء دافئ للعجن. طريقة التحضير: تخلط كل المقادير معا، في وعاء عميق، وتترك لتتخمر. يقطع العجين إلى كرات متوسطة الحجم، وتترك لتتخمر مرة أخرى. يرش العجين بالدقيق ويفرد بالنشابة، لتكوين طبقات رقيقة. يوضع الخبز في طاسة غير لاصقة على النار. يقلب الخبز على الجهة الأخرى حتى النضج ويقدم.

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