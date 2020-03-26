الماندرين والباستيل.. أبرز ألوان حقائب اليد خلال 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أشارت مجلة "فرويندين" الألمانية إلى أبرز الاتجاهات في تصميم حقائب اليد خلال 2020، والذي تهيمن عليه ألوان الماندرين (اليوسفي) واللون الأبيض "أوف وايت" ودرجات الباستيل الوردي.

ويمكن ملاحظة انتشار اللون البرتقالي الزاهي خلال فصل الربيع، ولكنه لا يغطى على جميع قطع الملابس، ولن يمكن تنسيق حقيبة يد بهذا اللون فقط في المناسبات الخاصة.

وأضافت المجلة الألمانية أن اللون الأبيض "أوف وايت" يتمتع بأناقة كبيرة خلال هذا العام، ويعتبر بديلا رائعا للون الأسود التقليدي، وبالتالي فإنه يمكن تنسيق حقيبة يد باللون الأبيض "أوف وايت" مع درجات الألوان المختلفة، ولا توجد قيود على تصميمات قطع الملابس الأخرى.

وتعتبر درجة اللون الوردي الرقيق بمثابة الاتجاه العام في تصميم حقائب اليد خلال العام الجاري، وتبدو درجات الباستيل الوردي بشكل أنيق للغاية، حيث يمكن تنسيقها مع جميع قطع الملابس خلال فصل الربيع والصيف 2020.