منها الجزر.. طهي هذه الخضروات أكثر فائدة من تناولها نيئة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أشارت الجمعية الألمانية للتغذية إلى أن الخضروات النيئة صحية في معظمها، إلا أن هناك بعض الأنواع من الأفضل تناولها مطبوخة بدلا من نيئة:

الطماطم

تحتوي الطماطم على جدران خلوية سميكة جدا، وبالتالي يصعب على الجسم تكسيرها والاستفادة من الليكوبين المضاد للأكسدة الموجود في الطماطم، وعند القيام بطهي الطماطم فإنه يتم تمزيق جدران الخلايا ويسهل على الجسم امتصاص الليكوبين.

القرع

يحتوي القرع على الكثير من البيتا كاروتين، والتي يتم تحويلها إلى فيتامين A في الجسم، ويمتص الجسم المواد المضادة للأكسدة بسهولة أكبر إذا تم طهي القرع مسبقا، ويتعين معرفة أن الجسم لا يمكنه امتصاص فيتامين A إلا إذا تم تناوله مع القليل من الزبدة أو الزيت.

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نبات الهليون

يحتوي نبات الهليون على الكثير من الفيتامينات A و C و E وكذلك حمض الفوليك، ولكن مثل الطماطم، يحتوي الهليون على جدران خلوية سميكة للغاية، وحتى يتمكن الجسم من امتصاص المواد القيمة، فإنه يُنصح بطهي نبات الهليون.

السبانخ

تعتبر السبانخ صحية بشكل كبير عند استخدامها في السلطة، ولكن للاستفادة من الحديد وفيتامين B الموجودين في السبانخ لابد من تناولها مطبوخة.

الجزر

يحتوي الجزر أيضا على الكثير من البيتا كاروتين، مثل القرع، وتمتاز هذه المادة بآثار إيجابية على العينين والبشرة، ولذلك من المفيد أن نجعل الجسم يمتص البيتا كاروتين قدر الإمكان، وقد أظهرت الأبحاث أن الجسم يمكنه امتصاص المزيد البيتا كاروتين عندما يتم طهي الجزر.