من بين المشاهير الذين أعلن إصابتهم، أعلنت الناشطة البيئيّة السويديّة جريتا ثونبرج إنها تشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المُستجد في بيان نشرته أمس عبر موقع "انستجرام".
وأفادت صحيفة "ذا جارديان " البريطانية بأنها في عزلة تامّة مع والدها في شقة مؤجرة بعيدة عن والدتها وشقيقتها منذ عودتها قبل أسبوعين من رحلتها الأخيرة إلى ألمانيا وبلجيكا.
وعلى الرغم من أنّ جريتا لم تجرِ الفحوصات اللازمة للتأكد من إصابتها بفيروس كورونا، إلاّ أنّها بدأت تظهر أعراض المرض.
وشعرت الناشطة جريتا منذ حوالي عشرة أيام بالتعب والرعشة، والسعال، والتهاب في الحلق.
ويُذكر أن والدها عانى من الأعراض نفسها ولكن أكثر حدة مع ارتفاع في الحرارة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد عزل نفسها عن والدتها.. احتمال إصابة أصغر ناشطة حول العالم بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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