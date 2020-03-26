عصير البرتقال بالجزر والزنجبيل من العصائر الطبيعية التي تقوي المناعة، وقدمت الشيف زينب مصطفى، طريقة تحضيره وذلك من خلال برنامجها "بالصحة والراحة" المذاع على قناة "CBC سفرة". مقادير عمل عصير البرتقال بالجزر والزنجبيل 2 برتقال شرائح 3 جزرات مسلوقة ماء 1 ملعقة كبيرة زنجبيل التقديم برتقال Advertisements جزر مسلوق حلقات أوراق نعناع طازج طريقة عمل عصير الجزر والبرتقال والزنجبيل يضرب في الخلاط الجزر مع البرتقال والزنجبيل. يضاف الماء حسب الحاجة. يصب الخليط في أكواب التقديم. يزين ويقدم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل عصير البرتقال والجزر والزنجبيل.. يقوي المناعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.