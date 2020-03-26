كيفية ممارسة الرياضة مع انتشار فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

مع إغلاق الأندية الرياضية وصالات اللياقة البدنية لم يعد هناك مجال لممارسة التمارين بشكل جماعي، بل يجب على المرء حاليا الحرص على التباعد الاجتماعي لإبطاء انتشار فيروس كورونا، وأوضح البروفيسور كريستوفر إيفلر، من الجامعة الألمانية للوقاية والإدارة الصحية، بعض النصائح والإرشادات لممارسة الرياضة في ظل هذه الأزمة العالمية.

يمكن للمرء ممارسة الجري أو الركض في الأماكن المفتوحة، طالما كان ذلك ممكنا ومسموحا به حسب اللوائح والتعليمات المحلية، ومع ذلك يجب على المرء ممارسة الرياضة بمفرده لمنع الإصابة بالعدوى، وحذر البروفيسور الألماني من ممارسة التمارين بشكل جماعي حاليا.

ونظرا لعدم توافر صالات اللياقة البدنية حاليا وما تحويه من أجهزة وأدوات للتدريبات الرياضية، فإنه يمكن أداء التمارين في المنزل بواسطة وزن الجسم، مثل تمارين الضغط التقليدية، ويمكن أن تختلف درجة الصعوبة اعتمادا على مستوى التمرين، كما يمكن أداء تمارين القفز في المنزل، ونصح البروفيسور كريستوفر إيفلر بالتركيز على التمارين البسيطة التي لا تتطلب أجهزة أو أدوات، لم يستعملها المرء من قبل.