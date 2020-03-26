طريقة الدجاج المشوي بالسماق

يعتبر الدجاج المشوي بالسماق، من أكتر الوجبات المفضلة لدى الكثيرين، وتتفنن ربات المنازل في طريقة إعدادها، بطرق مختلفة. وإليك طريقة عمل الدجاج المشوي بالسماق، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي. مقادير الدجاج المشوي بالسماق دجاجة سماق دبس رمان بطاطس ثوم كرفس جزر عصير ليمون Advertisements بشر ليمون قرفة ناعمة زعتر ملح فلفل أسود طريقة تحضير دجاج مشوي بالسماق - يشوح البصل في الزيت على النار، ويضاف له الملح والفلفل والتوابل ودبس الرمان - تضاف الدجاجة وتقلب مع التتبيلة - توضع على قطع البطاطس المرشوشة بالسماق والجزر والكرفس والبصل في صينية مع الصوص - يضاف الملح والفلفل الأسود - توضع في الفرن حتى تمام النضج

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