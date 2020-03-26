أم ولديها حفيدتان.. من هي نائبة رئيس الوزراء الإسباني بعد ثبوت إصابتها بكورونا؟

أعلنت الحكومة الإسبانية، بالأمس، أنّ نتيجة فحص أجري لنائبة رئيس الوزراء كارمن كالفو جاءت إيجابية، لتؤكد إصابتها بفيروس كورونا.

وأضافت الحكومة، في بيان، أنّه تم إجراء الفحص، الذي تمّ الثلاثاء، بعد فحص أجري من قبل وجاءت نتيجته سلبية، ثم فحص آخر وكانت نتيجته غير حاسمة، مما استدعى إجراء فحص جديد، وهي الآن بحالة صحية طيبة وتتلقّى العلاج.

وتقدم "هُن" أبرز المعلومات عن كارمن كالفو في التقرير التالي.

كالفو مواليد عام 1957

هي سياسية إسبانية تعمل كنائبة لرئيس وزراء إسبانيا ووزيرة الرئاسة والعلاقات مع كورتيس والمساواة منذ يونيو 2018.

حاصلة على دكتوراه في القانون الدستوري .

شغلت منصب وزيرة الثقافة الإقليمية في الأندلس بين عامي 1996 و2004.

عملت أيضًا بين عامي 2004 و2007 كوزيرة للثقافة في حكومة خوسيه لويس رودريجيز ثاباتيرو.

منذ يونيو 2017، أصبحت وزيرة المساواة في الحزب الاشتراكي بعد أن نشرت العديد من الكتب حول الحركة النسائية والمساواة بين الجنسين.

دخلت كالفو السياسة في التسعينيات عندما تم تعيينها مستشارة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في قرطبة بين 1994 و1996.

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انضمت إلى حزب العمال الاشتراكي في عام 1999.

تم انتخابها نائبة عن قرطبة في برلمان الأندلس في عام 2000.

خلال فترة ثماني سنوات من منصبها كوزيرة للثقافة الإقليمية، افتتحت كالفو متحف بيكاسو مالقة للفن المعاصر في عام 2003 وتفاوضت على الميثاق الأندلسي للكتاب وأجرت استثمارات مهمة من أجل إصلاح الكنائس والمكتبات والمسارح .

في عام 2004 ظهرت كالفو لأول مرة على الشاشة الكبيرة مع المخرج خوسيه لويس جارسيا سانشيز مع دور قصير في فيلم ماريا كويريدا.

وكالفو هي أخت السياسي والكاتب خوسيه كالفو بوياتو النائب السابق في برلمان الأندلس وعمدة كابرا السابق.

تزوجت كالفو من عالم الاجتماع مانويل بيريز يرويلا، المتحدث السابق باسم الحكومة الإقليمية للأندلس وأستاذ باحث في معهد الدراسات الاجتماعية في الأندلس ولكن وقع الانفصال بينهما.

تزوجت مرة من قبل، في سن 19 عامًا من حب طفولتها وأنجبت منه ابنة ولديها حاليا حفيدتان.

وأعلنت نفسها من محبي مصارعة الثيران.

وفي 25 مارس 2020، كانت اختبارها إيجابيًا لـ COVID-19 خلال جائحة فيروس كورونا عام 2020 في إسبانيا.