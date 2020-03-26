أبرزها صحة انتقال كورونا عبر الهواء الساخن.. الناظر يجيب على التساؤلات عبر "الوطن"

أسئلة عدة، تلقاها الدكتور هاني الناظر استشاري الجلدية، خلال حديثه منذ قليل، في بث مباشر لموقع جريدة "الوطن"، مقدما إجابات علمية وحلولا سريعة للجمهور في مشكلات عدة تخض البشرة والجلد، فضلا عن حديثه عن فيروس كورونا المستجد.

وفيما يلي أبرز المعلومات التي ذكرها "الناظر" خلال حديثه في "البث المباشر"، وروده على استفسارت قراء "الوطن".

- الهواء الساخن لا يتسبب في نقل فيروس كورونا والعدوى به.

- لا يوجد كريم يساعد في علاج التجاعيد والتخلص منها.

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- يجب الاعتماد على الماء والصابون في القضاء على الفيروس خلال التواجد في المنزل.

- يمكن استخدام الكلور المُخفف بالماء أو الخل، في تطهير الأرضيات، والأسطح، والمنافذ، مع أهمية ارتداء قفازات حين استخدامهما.

- يجب على الحوامل وكبار السن تناول أطعمة صحية للوقاية من فيروس كورونا، فلا بد من الحصول على ملعقة من العسل النحل صباحا، وملعقة صغيرة من زيت الزيتون على معدة فارغة قبل تناول الغداء، فضلا عن تناول سلطة خضراء يوميا، وزبادي عند العشاء، بالإضافة إلى شرب الماء والوسائل الدافئة مثل: اليانسون والكاكاو والقرفة.

- الحل الأمثل للتخلص من الكمامات والقفازات، يبدأ بتطهيرهما جيدًا بعد الاستعمال بالكحول من الخارج والداخل، ثم استخدام المقص لتقطيعهما أجزاء صغيرة، حتى نضمن عدم استخدامهما مرة أخرى، ثم توضع تلك البقايا في كيس بلاستيك وتوضع في سلة القمامة.