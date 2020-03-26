من الأكلات الأساسية المفضلة للكثيرين صينية البطاطس باختلاف طرق تحضيرها، لذلك نقدم لكِ اليوم طريقة عمل صينية البطاطس بالدجاج على طريقة الشيف سالى فؤاد، مقدمة برنامج "حلو وحادق" على سي بي سي سفرة. المكونات دجاجة مسلوقة ومقطعة. كيلو بطاطس حلقات. طماطم حلقات. بصل جوليان. ملعقة كبيرة زيت. نصف كوب صلصة طماطم. نصف لتر مرقة منزوعة الدسم. ملح. فلفل أسود. رشة قرفة. Advertisements فلفل أخضر حلقات. ملعقة كبيرة صلصة طماطم. طريقة التحضير يشوح البصل في ملعقة من الزيت في الصينية وتترك حتى يذبل قليلا. تضاف الصلصة وتقلب جيدا ثم تضاف البطاطس وتتبل بالملح والفلفل ورشة القرفة ويقلب الخليط جيدا. تضاف حلقات الطماطم والمرقة ويترك الخليط ليغلي لمدة نصف ساعة. تضاف قطع الدجاج على الوجه ويدهن الدجاج بالصلصة. تدخل الصينية الفرن حتى تمام النضج وتزين بحلقات الفلفل الأخضر وتقدم ساخنة.

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