كشفت الإعلامية السعودية تغريد الطاسان، عن إصابتها وبناتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وتحدثت الإعلامية السعودية عن تفاصيل إصابتها بالفيروس، في مقطع فيديو، وقالت إنها قبل 3 أسابيع خالطت أقارب لها كانوا مصابين بالفيروس، ولم تظهر عليهم أعراض المرض، إذ كانوا في زيارة لوالدتها".
وتابعت الإعلامية السعودية بأنها وبناتها متوجدات في العزل الصحي، وطالبت الجميع بالالتزام بالإجراءات الوقائية التي تفرضها مؤسسات الدولة: "الوقاية خير من العلاج.. التزموا بيوتكم وكل ما تقوله مؤسسات الدولة".
ونصحت الجميع بضرورة ارتداء الكمامة الطبية والقفاز وعدم الخروج من المنازل.
كانت هذه تفاصيل خبر العدوى من أقاربها.. إعلامية سعودية تعلن إصابتها وبناتها بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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