الامارات | بولندا تطلق تطبيقاً لمراقبة الموضوعين في الحجر الصحي

شكرا لقرائتكم خبر عن بولندا تطلق تطبيقاً لمراقبة الموضوعين في الحجر الصحي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت بولندا تطبيقاً يطلب من الأشخاص الذين عادوا من السفر إلى دول أخرى إرسال صورهم الشخصية دورياً، ما يثبت أنهم في بيوتهم، وضمن الحجر الإلزامي الكامل المفروض عليهم لمدة 14 يوماً، وفقاً لتقرير نشرته وكالة فرانس برس، ومرصد دبي للمستقبل التابع لمؤسسة دبي للمستقبل.

ويرسل التطبيق طلبات الصور عشوائياً على مدار اليوم، فإذا لم يستجب المريض بإرسال صورته خلال 20 دقيقة، يتصل التطبيق بالشرطة، وتراوح الغرامات على ذلك بين 118 و1180 دولاراً. وقال كارول مانيز المتحدث باسم وزارة الشؤون الرقمية في بولندا «أمام الأشخاص في الحجر الصحي خياران، إما استقبال زيارات غير متوقعة من الشرطة، أو تنزيل هذا التطبيق».

يستخدم التطبيق تقنية تحديد الموقع الجغرافي، وتقنية التعرف إلى الوجه، للتأكد من شخصية المرضى وبقائهم في منازلهم، وأصدرت الحكومة البولندية قراراً بإغلاق المدارس والجامعات في البلاد، وإغلاق الحدود أمام مواطني الدول الأخرى، وسجلت الحكومة 684 حالة إصابة مؤكدة بفيروس «كوفيد-19» وثماني وفيات حتى الآن.

إذا لم يستجب المريض بإرسال صورته خلال 20 دقيقة يتصل التطبيق بالشرطة.