الامارات | «إنستغرام» تطلق خاصيات جديدة في زمن «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن «إنستغرام» تطلق خاصيات جديدة في زمن «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت «إنستغرام» سلسلة خاصيات جديدة، استجابة للطلب المتزايد على المعلومات الموثوق بها، بشأن جائحة «كوفيد - 19»، وأيضاً في سبيل تعزيز التواصل والتبادل الافتراضي. وستقدم «إنستغرام» خاصية مسماة «كو-واتشينغ» (المشاهدة المشتركة)، وتتيح لأكثر من مستخدم (وصولاً إلى ستة أشخاص) تشارك اتصالات فيديو مع مشاهدة مضامين على المنصة معاً. وهذه الخاصية ستصبح دائمة على المنصة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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