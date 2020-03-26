الامارات | وفاة الكاتب الأميركي تيرنس ماكنالي بفيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الكاتب الأميركي تيرنس ماكنالي بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي الكاتب المسرحي الأميركي الحاصل على جوائز تيرنس ماكنالي، عن 81 عاماً، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وقال عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو في مؤتمر صحافي «فقدنا واحداً من عظماء نيويورك، وهو أحد أشهر نخبة مثقفينا». وأضاف دي بلاسيو أن ماكنالي «كتب بعضاً من أعظم المسرحيات في الذاكرة الحديثة، ولكنه أيضاً عمل بجد من أجل أن تكون نيويورك أفضل وأميركا أفضل». وذكرت صحيفة نيويورك تايمز ووسائل إعلام أميركية أخرى، أن ماكنالي الذي نجا من سرطان الرئة كان مصاباً بمرض التهاب رئوي مزمن. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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