الامارات | 10 حلول لمحاربة «اكتئاب عزل كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 حلول لمحاربة «اكتئاب عزل كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع الظروف العصيبة التي يمر بها العالم اليوم، بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية الكارثية حول العالم، وازدياد التحذيرات الرسمية لملايين البشر بضرورة ملازمة بيوتهم وعزل أنفسهم حالياً للوقاية من العدوى، تفاقمت عزلة الناس وازدادت معها التهديدات على الصحة النفسية للأفراد حول العالم، فانتشرت الأفكار السلبية وحالات الاكتئاب ليصل بعضها إلى نوبات هلع حقيقية.

وحسب استطلاع أجرته «أكسيوس‏‏ إبسوس» لـ 1092 بالغاً في الولايات المتحدة بين 13 و16 مارس، فإن 78٪ من الرجال و82٪ من النساء إما قلقون إلى حد ما أو شديدو القلق بشأن تفشي الوباء المستجد. وهذا أمر، رآه علماء النفس طبيعياً، فالقلق هو رد طبيعي على «المجهول»، فمن الوارد أن يشعر الناس بعدم الاستقرار لأن الكثير عن الفيروس المستجد يبقى غير معروف، حتى للخبراء.

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