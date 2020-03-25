استشاري طب نفسي يكشف طرق الوقاية من الإصابة بالوسواس القهري

قال الدكتور عمرو يسري، استشاري الطب النفسي، إن شكل القلق الذي يصيب العالم حاليا المرتبط بفيروس كورونا، يشكل مرضا مستقلا، موضحا أن هناك قلة من الأشخاص يستطيعون تفادي هذا القلق والذي ينطبق عليهم جملة "إنما الصبر عند الصدمة الأولى"، حيث يتعاملون مع المشكلة من خلال العقل.

وأضاف "يسري"، خلال لقاء ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، الذي تقدمه الإعلامية سالي فؤاد، أنه يمكن تفادي القلق أو الوسواس القهري من خلال تشتيت الانتباه من هذه الفكرة السيئة والتركيز في فكرة إيجابية لها قيمة، "البني آدم لو ميز وشغل عقله وأعمل العقل هيلاقي إن كل ظرف يقتضي عليا أن استسلم لشروط معينة في الوقت ده والشروط دلوقتي اللازمة هي أن أنا أقعد في بيتي وأغسل أيدي بالماء والصابون".

وأشار "فيه ناس بيقعدوا فترات كبيرة جدا مضيعينها في ممارسة القلق والخوف"، موضحا أن الأعراض المرضية للوسواس القهري نوعان، الأول لا يستطيع الشخص التحكم في نفسه، والنوع الثاني يستطيع فيها الشخص التحكم وفرض سيطرته على القلق.

وتابع: "أرجوكم أعملوا جداول لأيام عمركم الجاية مسبقا، يعني لما تصحى تعرف هتعمل إيه، وخلوا معظمها بالاشتراك مع أهل بيتكم وكأنما قللت العالم كلة بتاعي إلى بيت السكن بأسرتي، مارست فيه ما يثمر من عقل من أفكار، بدل ما نتابع حجم الفيروس طلع أو نزل نتعلم ونستثمر عقلنا".