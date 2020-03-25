منها تقوية المناعة.. تعرف على فوائد قشر الليمون في محاربة كورونا

يعد الليمون من الفواكه الحمضية المفيدة، حيث يساعد على الوقاية من الأمراض، كما يمكن تناول قشور الليمون لاحتوائه على مركبات الفلافونويد، وأحماض الستريك، ومن فوائد قشر الليمون كما ذكرها موقع " Web MD".

تقوية المناعة

يتميز الليمون بدوره في تعزيز المناعة والوقاية من أمراض البرد والشتاء، وذلك بسبب احتوائه على فيتامين "C"، ما يجعل له دورا في مكافحة العدوى بأنواعها وتعزيز المناعة وتقويتها ضد الالتهابات وخاصة التهابات المفاصل.

تعزيز صحة القلب

يساعد قشر الليمون على تعزيز صحة القلب والشرايين والدورة الدموية، إذ يعمل على خفض مستويات الكولسترول الضار في الجسم، ويساعد فيتامين "C" في الحفاظ على الأوعية الدموية ووقايتها من الضرر، وكل هذا بالطبع سيكون له دور كبير في الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب، والسكتات الدماغية.

خسارة الوزن

يساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم وخسارة الوزن، كونه مصدرا رائعا للألياف الغذائية.

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الحفاظ على صحة الفم والأسنان

يحتوي ما يقارب 129 ملجم من فيتامين "C"، والذي يعتبر مهما جداً للحفاظ على صحة اللثة والفم والوقاية من نزيف اللثة والتهابها. بالإضافة إلى محتوى قشر الليمون العالى من الكالسيوم والذي يعد عنصرا مهما جدا للحفاظ على قوة الأسنان وصحتها.

الحفاظ على البشرة

أن حمض الستريك الموجود في قشور الليمون مهم جدا لتعزيز عملية بناء الكولاجين الذي يعزز البشرة ونضارتها في الجسم.

علاج حب الشباب

يساعد قشر الليمون على منع أي التهابات جلدية أو التهابات بكتيرية ما يجعل له دورا في علاج حب الشباب.

ويمكن إضافة قشر الليمون كنوع من التوابل عند الطهو، وإضافته إلى السلطات، وإضافته إلى الكوكتيل أو العصائر المختلفة، وإضافته إلى كوب من الشاي أو بعض أنواع الحلويات.