بعد نشر صورة ابنها مع الفنانة.. محامية قتيل فيلا نانسي عجرم ترد

جدل كبير أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فور تداول صورة للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، مع نجل محامية قتيل منزلها، "رهاب البيطار"، عقب أشهر من حادثة منزلها التي ما زالت تشغل الرأي العام على جميع الأصعدة.

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وعلقت "رهاب" على الصورة المتداولة، "إنها طبيعية جدا نظرا لوظيفة ابنها فهو يعمل منظم حفلات في أوروبا وتجمعه صلة بالعديد من النجوم، والتي تعود أصولها لعام 2018، لا يوجد لدينا ما نخفيه".

يذكر أن اسم المحامية رهاب بيطار، كان قد برز بشكل كبير منذ بداية العام الحالي بعد توليها الدفاع عن عائلة الشاب محمد الموسى قتيل فيلا نانسي عجرم، وإصرارها على تحويل القضية إلى رأي عام، رافضة أن تكون عملية دفاع عن النفس كما يروي زوج الفنانة الدكتور فادي الهاشم.