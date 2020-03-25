في حال الإصابة بكورونا.. طريقة النوم الصحيحة للحفاظ على رئتيك

يبدو أن طريقة نوم مصابي فيروس كورونا قد تختلف عن طريقة النوم التقليدية للأصحاء، وهو ما نصح به علماء من مستشفى "Zhangda".

وأوضح العلماء وفقا لصحيفة "ميرور"، أنه بخلاف أن هذه الوضعية مفيدة لمصابي الفيروس، إلا أنه كذلك يمكن من خلالها كشف ما كان الفرد مصابا بكورونا أو بنزلة برد عادية.

ونصح العلماء بضرورة إعادة النظر في وضعية النوم، حال الاعتقاد بأنك مصاب بالفيروس، حيث اكتشفوا أن النوم والوجه إلى أسفل، يمكن أن يحسّن من أعراض التنفس.

وفي الدراسة، حللّ فريق البحث حالة 12 مريضا بفيروس كورونا، رُبطوا بأجهزة التنفس، ووجدوا أن الاستلقاء والوجه إلى أسفل أفضل للرئتين.

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من جهته قال البروفيسور هايبو كيو، الذي قاد الدراسة: "هذه الدراسة هي الوصف الأول لسلوك الرئتين لدى المرضى، الذين يعانون من "COVID-19" الشديد، وتشير إلى أن بعض المرضى لا يستجيبون جيدا للضغط الإيجابي المرتفع ويستجيبون بشكل أفضل لوضعية النوم والوجه إلى الأسفل في السرير".

وبينما قيّمت الدراسة 12 مريضا فقط، يأمل الباحثون أن تشجع النتائج الأشخاص الذين تظهر عليهم الأعراض على إعادة التفكير في وضعيات النوم في السرير.

وأضاف البروفيسور تشون بان، المعد المشارك في الدراسة: "إنه مجرد عدد صغير من المرضى، ولكن دراستنا تظهر أن العديد من المرضى لم يشهدوا تحسنا ملحوظا في رئاتهم تحت الضغط المرتفع، وقد يتعرضون لضرر أكثر من الفائدة، عند محاولة زيادة الضغط".

ونُشرت الدراسة "أونلاين" في "American Thoracic Society’s American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine".