احذر... إحمرار العين قد يشير للإصابة بفيروس كورونا

ارتفاع درجات الحرارة، التهاب الحلق، الصداع والرشح، كلاهما علامات تشير لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا المتفشي في الصين والمنتشر بدول العالم.

واليوم، فجرت إحدى الممرضات بالولايات المتحدة الأمريكية، مفاجأة حول أمر آخر قد يشير لإصابتك الفيروس.

تقول تشيلسي إيرنست، وهي ممن يقمن بمعالجة المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، إن أعراض احمرار العين قد تكون إحدى العلامات التي تنبه الشخص بإصابته بالفيروس، وفقا لما ذكرته "سكاي نيوز".

وقالت إيرنست في مقابلة مع محطة "سي إن إن" الأميركية: "لقد رأيت هذه العلامة في جميع المرضى؛ تشبه إصابة العين بالحساسية، لكن الاحمرار ليس في مقلة العين بل أشبه بظلال المكياج على محيط العين الخارجية.

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وكانت الأكاديمية الأميركية لطب العيون أصدرت تنبيهات مؤخرا، بشأن تقارير تفيد بأن الفيروس يمكن أن يسبب التهاب الملتحمة، وهو التهاب الغشاء الذي يبطن الجفن.

وأشارت الممرضة، إلى أن أغلب المصابين بالولاية كانوا يعانون من احمرار العين، دون الأعراض الشهيرة الأخرى: "كان لدينا مرضى في المركز والأعراض التي يشكون منها فقط هي احمرار في العين، كعرض وحيد، يتوجهون للمستشفى وبعدها يموتون".

وأضافت "حتى الطبيب المسؤول عن مرضى كورونا كان يسألني في ما إذا كان المرضى لديهم أعراض احمرار العين للتأكد بإصابتهم بالفيروس".

دراسة.. كورونا موجود بإفرازات العين

وبحسب "سكاي نيوز".. فكانت توصلت دراسة حديثة إلى أن فيروس كورونا وُجد في إفرازات العين للمصابين بالفيروس، وهي معدية في حالة ملامستها، وأن الفيروس قد يظهر في بدايته بالتهاب في ملتحمة العين مع الأعراض المعروفة للفيروس.