"في الجيم".. أحدث ظهور للفنانة ياسمين صبري بعد قرار حظر التجوال

شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بأحدث ظهور لها.

وظهرت الفنانة كعادتها داخل صالة رياضية، خلال ممارستها الرياضة، حيث بدت بجسد وقوام ممشوق، محافظة على لياقتها البدنية.

ولم ترفق الفنانة تعليقات مع الصورة، سوى وجوه تعبيرية، والتي تعد أحدث ظهور لها عقب قرارت الحظر، وأزمة كورونا المتفشية بالبلاد.

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جدير بالذكر أن العديد من الفنانين والفنانات شاركوا متابعيهم بأنشتطهم خلال فترات الحظر، والمكوث بالمنزل لتجنب الاختلاط في إطار مواجهة خطر فيروس كورونا المعدي.

وظهر معظمهم أثناء ممارسة الرياضة، أو تحديات الرقص وإعداد الطعام، فضلا عن فيديوهات "التيك توك".