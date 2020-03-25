من تجارب المرضى.. أعراض خطيرة غير شائعة لكورونا تستمر بعد التعافي

الحمى وارتفاع درجة حرارة الجسم لأكثر من 39، صداع مستمر، سعال جاف، وتعب، تلك هي الأعراض الأكثر شيوعا لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وعلى الرغم من ذلك هناك أعراض أخرى خطيرة أقل انتشارا أبلغ عنها المرضى خلال رحلة تعافيهم.

بعض المرضى لم يعان من الحمى، ولكن من أعراض أخرى بعضها لا يزال موجودا رغم الشفاء التام.

فقدان حاسة الشم

قالت الممثلة الكويتية غدير السبتي، إن ابنتها عانت من فقدان حاسة الشم عقب عودتها من لندن، ولم تعان من الحمى، لتكتشف بعد ذلك إصابتها بكورونا.

كما أعلنت المريضة ساندرين، من فرنسا، في فيديو لها من معاناتها من فقدان حاسة الشم، واستمر ذلك حتى بعد تعافيها من كورونا.

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الإسهال

الإسهال أيضا كان واحدا من أعراض كورونا لدى "ساندرين"، في فرنسا.

وقالت "مريام" وهي عربية تعيش في سيدني بأستراليا، في فيديو نشرته عبر الإنترنت إنها تعاني من الإسهال حتى بعد الشفاء التام من كورونا.

القشعريرة

أبلغ عدد من المرضى عن معاناتهم من القشعريرة غير المبررة، وقالت ساندرين، إنها تشعر بـ"رعشة شديدة غير مبررة حتى اليوم"، أي بعد شفائها تماما من كورونا، وأبلغت المريضة ليزا، من انجلترا، بحسب "فوكس نيوز"، بقشعريرة شديدة تعاني منها على فترات حتى بعد الشفاء من كورونا.