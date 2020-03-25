الامارات | أول فنانة مصرية تصاب بكورونا: للأسف حالتي من سيئ إلى أسوأ

شكرا لقرائتكم خبر عن أول فنانة مصرية تصاب بكورونا: للأسف حالتي من سيئ إلى أسوأ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضرب فيروس كورونا المستجد الوسط الفني المصري، من خلال تسجيل أول إصابة لفنانة مصرية، لكنها موجودة حالياً ببريطانيا، هي الفنانة رولا محمود، حيث أعلنت إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكشفت الفنانة رولا محمود عن إصابتها، من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث قالت: "مساكم صحة وعافية، للأسف حالتي من سيئ إلى أسوأ. أنا أصبت بالفيروس رغم اتخاذي جميع الاحتياطات اللازمة، للأسف النظام الصحي هنا حالياً مفعم بحالات كثيرة، ولا أعلم إذا كانوا حتى مستعدين لعلاجي، دعاؤكم أكيد هيساعدني، سأحاول الاستفسار في تغريداتي القادمة عن أي مكان للفحص".

والفنانة المصرية رولا محمود ولدت في الكويت، ثم عادت إلى مصر مع أسرتها وعاشت في مدينة الإسكندرية، وحصلت على ليسانس الآداب قسم لغة إنجليزية، ثم درست الغناء والتمثيل.

وكانت بدايتها الفنية في مسلسل "أوان الورد" عام 2000، ثم فيلم "الساحر" مع الفنان محمود عبدالعزيز عام 2001، ومن أهم أدوارها فيلم "معالي الوزير" قدمت فيه دور ابنة أحمد زكي، وآخر أعمالها مسلسل "كيد النسا"، مع فيفي عبده وسمية الخشاب عام 2011، قبل أن تعتزل الفن وتسافر إلى أوروبا.