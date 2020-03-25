6 اعتقادات خاطئة لا تقيك من كورونا.. منها ارتداء الكمامة طوال الوقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يوما بعد يوم، مع تزايد عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد، تنتشر الخرافات والشائعات حول الفيروس المعروف علميًا باسم كوفيد 19.

لذا أوضح الدكتور محمود الأنصاري، استشاري أول المناعة والكائنات الدقيقة، بعض المعتقدات الخاطئة حول الفيروس، خلال استضافته ببرنامج "اليوم" على قناة "dmc".

منها المحفظة ومناشف اليد.. 15 شيئا نستخدمها يوميا تنقل الفيروسات: نظفها باستمرار

خطأ: حبس النفس 10 ثوانٍ اختبار وإذا شعرت بصعوبة في التنفس تكون مصابا بكورونا

الحقيقة: لا توجد دراسات تشير إلى أن حبس النفس ينذر بالإصابة بفيروس كورونا، إذ إن هناك كثيرين يعانون من صعوبة في التنفس.

خطأ: ارتداء القفازات الطبية طوال اليوم يقي من الإصابة بالعدوى

الحقيقة: أمر خاطئ، لأن الاستعمال السيئ للقفازات وارتدائها طوال اليوم لا يحمي من العدوى، لذا يفضل نزعها بعد 4 ساعات من استخدامها وبالطريقة الصحيحة، كما أن غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار أفضل من ارتداء الجوانتي.

خطأ: ارتداء الكمامة لفترة طويلة تقي من الإصابة

الحقيقة: لا يقي ارتداء الكمامة لفترة طويلة من فيروس كورونا، ويجب ارتدائها فقط أثناء التواجد في أماكن التجمعات، والخروج للتسوق، والاضطرار للذهاب إلى العمل.

في زمن كورونا.. هل نذهب لـ"الحلاق" أم لا؟

خطأ: الاستحمام بالماء الساخن بعد العودة إلى المنزل يحمي من كورونا

الحقيقة: هذا أمر خاطئ، لأنه من الأفضل الاستحمام بالماء البارد لمدة 20 ثانية على الأقل، إذ تعزز من قوة الجهاز المناعي.

خطأ: مزج الكلور بالكحول أو الخل، لتنظيف اليدين والأسطح

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الحقيقة: غسل الأيدي بالماء والصابون من أقوى الطرق الفعالة في القضاء على الجراثيم والفيروسات، أما الأسطح يفضل تطهيرها وتعقيمها بالكلور فقط دون إضافة أي مواد أخرى.

خطأ: غسل اليدين بشكل مبالغ فيها.

الحقيقة: الطريقة الصحيحة التي يجب اتباعها، لتجنب عدوى كورونا، هي:

الخطوة 1: تبليل اليدين بماء جارٍ

الخطوة 2: فرك الصابون باليدين للتشكل كمية كافية منه تغطي اليدين المبللتين

الخطوة 3: فرك أسطح اليدين – بما في ذلك ظهر اليدين، وبين الأصابع، وتحت الأظافر – لمدة لا تقل عن 20 ثانية

الخطوة 4: شطف اليدين جيداً بالماء الجاري

الخطوة 5: تجفيف اليدين بمنشفة نظيفة وجافة، أو منديل ورقي يُستخدم لمرة واحدة

ويجب عليك غسل يديك لمدة لا تقل عن 20 إلى 30 ثانية. وثمة طريقة سهلة لتتبع وقت الغسل، وهي أن تغني أغنية عيد ميلاد سعيد (هابي بيرث داي تو يو) مرتين أثناء غسل اليدين.

وينطبق الأمر نفسه على استخدام مطهر اليدين: استخدِم مطهراً يحتوي على كحول بتركيز 60% على الأقل، وافرك يديك به لمدة 20 ثانية على الأقل لضمان التغطية الكاملة لليدين.

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