"الصحة" تقدم إرشادات ضرورية للشخص المخالط لمصاب بـ"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

نشرت وزارة الصحة والسكان، على صفحتها الشخصية فيديوجراف، يوضح الإرشادات الوقائية للشخص المخالط بحالة مؤكدة الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أثناء العزل المنزلي. وقدمت العديد من الإرشادات منها:

تعليمات للشخص المخالط:

- ينصح بعدم الخروج من المنزل أثناء فترة العزال المنزلي لمدة 14 يومًا.

- يجب عليك تخصيص مكان منعزل بالمنزل؛ كغرفة مغلقة، مرتبة ونظيفة جيدة التهوية.

- تجنب جميع الزيارات من الأصدقاء والأقارب.

- الحرص على ارتداء كمامة تناسب الوجه، وتساعد في تغطية الأنف والفم عند المخالطة.

- عليك التخلص من الكمامة بعد الاستخدام عن طريق وضعها داخل كيس محكم الإغلاق، وإلقائه في سلة المهملات.

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- يجب تغطية الأنف والفم أثناء العطس أو الكحة بمنديل ورقي.

- الحرص على غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون أو بمطه كحولي لمدة 20 ثانية على الأقل.

- تجنب مشاركة الأدوات المنزلية الشخصية، مثل الأطباق والأكواب، المناشف.

- الحرص على تناول وجبات الطعام بشكل منفصل عن أفراد الأسرة.

- عليك الحفاظ على مسافة 2 متر على الأقل بينك وبين أفراد الأسرة.

- يجب أخذ قسطا كافيا من الراحة، واتباع نظام غذائي متوازن.

-الابتعاد عن تناول الأطعمة الغنية بالدهون والزيت والسكر.

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- الحرص على شرب الماء الدافئ بدلا من المشروبات الباردة.

تعليمات لأفراد الأسرة:

- تجنب تناول المضادات الحيوية بشكل مفرط.

- يجب عليك مراقبة درجة حرارتك كل 8 ساعات.

- في حالة الشعور بهذه الأعراض "صعوبة في التنفس، ضيق الصدر، الاختناق، اضطرابات الوعي، الإسهال وارتفاع في درجة الحرارة"، عليك استشارة الطبيب على الفور أو الاتصال بالخط الساخن 105.

- إذا استلزم الأمر التوجه إلى المستشفى، ويجب الحفاظ على ارتداء الكمامة وتجنب المواصلات العامة والأماكن المزدحمة.

- يجب على الأسرة البقاء في غرفة غير غرفة الشخص الخاضع للعزل الذاتي.

- الحرص على استخدام حمام آخر، تجنبا لانتقال فيروس كورونا.

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- يجب ارتداء كمامة طبية أثناء الاقتراب من الشخص المعزول، والتخلص منها بعد الخروج من الغرفة.

- غسل اليدين باستمرار لمدة 20 ثانية بالماء والصابون، أو بمطهر كحولي.

- تجنب لمس العين والأنف بأيدي غير نظيفة.

- يجب غسل وتنظيف أدوات الشخص المعزول جيدًا بالماء والصابون، مع الحرص على ارتداء قفازات مطاطية أثناء الغسل.

- الحرص على تهوية المنزل جيدا، وعدم الاختلاط بأماكن التجمعات.