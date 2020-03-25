بخاخ تفتيح الشعر بالبابونج

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 مارس 2020 10:44 مساءً - إذا كنتِ ترغبين بتفتيح لون شعركِ طبيعيًا، بعيدًا عن صالونات التجميل والمواد الكيميائية المركبة، يمكنكِ تطبيق بخاخ البابونج الذي يمنح خصلات شعركِ لونًا أفتح مع كلّ استخدام.

تُعد نبتة البابونج من النباتات العشبية العطرية الكثيرة المنافع الجمالية خاصة تلك التي تعود بها على الشعر.

يمكنكِ أن تجدي بخاخ البابونج للشعر في العديد من الصيدليات ومحلات مستحضرات التجميل، وهو إذ يعمل كبديل للأصباغ الكيماوية التي تضعف ألياف الشعر، إلّا إنّه يصلح استثنائيًا للشعر الأشقر والكستنائي والبني لذا تجنّبي استخدامه إذا كنتِ من صاحبات الشعر الأسود فقد يعطيكِ لونًا مزعجًا غير مرغوب فيه، فبخاخ تفتيح الشعر بالبابونج يعطى نتيجة فعالة مع الشعر الفاتح ولكن مع الشعر الداكن قد لا يعطي نتائج ناجحة، فاجتنبيه.

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فوائد بخاخ البابونج للشعر

البابونج للشعر

تفتيح لون الشعر: يساعد البابونج على تفتيح لون الشعر، وإعطائه الصبغة الفاتحة، وتفتيح لونه الاصلي. وهو قد يدخل في تركيب بعض الصبغات وفي عالم الدباغة.

نمو الشعر: توجد في بخاخ البابونج عناصر مطهرة تساعد على التخلص من الاوساخ والخلايا الميتة، التي يمكن ان تعرقل بصيلات الشعر وتمنع نموّها، كما ويساهم البابونج في رفع معدل عمليات الأيض الذي بدوره يشجع على نمو الشعر بسرعة.

علاج تقصف الشعر: إنّ الاستخدام المتكرر للبابونج قد يكون له دور في علاج مشاكل تقصف الشعر، وخاصة إذا تم دمجه مع ماء الشعير.

لمعان الشعر: البابونج يساهم في تعزيز صحة الشعر ومظهره، وزيادة لمعانه.

تهدئة التهاب فروة الرأس: اذا ما كنتِ تعانين من أي مشكلة صحية في فروة الرأس، فان البابونج قد أثبت دوره الأساسي في تهدئة هذه المشاكل وأي التهابات أو تهيجات قد تكون مرتبطة بها.

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