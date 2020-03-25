هل "حرقان الزور" يشير إلى فيروس كورونا؟.. هاني الناظر يجيب

يعاني العديد من الأشخاص، خلال الوقت الحالي بالتهاب حلق شديد، الأمر الذي يخلق لديهم هاجس الإصابة بفيروس كورونا المتفشي، خاصة أن "حرقان الزور" يعد واحدا من أعراض الإصابة.

ومن جانبه، قال هاني الناظر، استشاري الجلدية، أن الأمر منتشر بصورة كبيرة خلال الأيام الحالية، بسبب تغيرات الطقس والمناخ، والعواصف الترابية وما شابه.

وتابع "الناظر"، خلال "بث مباشر" لـ "الوطن": "أي حد هيجيله حرقان في زوره هيفتكر كورونا، والفيروس له أعراض تانية أشد".

ونصح الاستشاري، بضرورة تناول المشروبات الساخنة في حال الشعور بالتهاب الحلق، مثل الزنجبيل، القرفة، اليانسون، والنعناع، مع تناول دواء يحتوي على مادة باراسيتامول.

أعراض فيروس كورونا:

ويقدم "هن"، الـ6 أعراض التي يجب الانتباه إليها جيدًا وعند ملاحظتها يجب التوجه إلى الحميات:

- ارتفاع في درجات الحرارة

أعلنت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، أنه عادة ما تصل درجة الحرارة المرتفعة أو الحمى إلى 38 درجة مئوية أو أكثر، فالشعور بالحرارة عند لمس الصدر أو الظهر قد يكون أحد أعراض فيروس كورونا، ولا تحتاج إلى قياس درجة حرارتك.

وتنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية بأنه من الضروري الالتزام بالعزل الذاتي في حال ظهور الحرارة من خلال لمس الصدر أو الظهر والشعور بها في حال كانت شديدة.

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- البرد

تتشابه أعراض نزلات البرد مع فيروس كورونا، لكن عندما يصاب الشخص بنزلة برد يميل إلى احتقان الحلق وسيلان الأنف دموع العين المستمرة، ولا يصاحبها حرارة ولا أعراض جسدية مثل الصداع، آلام العظام.

أما أعراض كورونا يصاحبها حرارة مرتفعة لا تقل عن 38 درجة مئوية وقد تزيد، واحتقان الحلق، والكحة الجافة، وصداع شديد، وآلام المفاصل والعضلات، كلها أعراض يمكن أن يصاب بها المريض.

- كحة

السعال الجاف المستمر من الأعراض الأولية أيضًا لفيروس كورونا، وتكون مستمرة ولا ينتج عنها بلغم أو مخاط.

- أعراض تنفسية

يعاني أصحاب فيروس كورونا خاصة كبار السن من صعوبة في التنفس، فأي شخص يشعر بألم أو ضغط مستمر في الصدر وضيق تنفس وازرقاق في الشفتين والوجه، بالحصول على رعاية طبية عاجلة.

- فقدان حاسة الشم والتذوق

بحسب ما أعلنه نائب وزير الصحة الفرنسي جيروم سالومون، يوم الجمعة، بأن فقدان حاسة الشم لا يصاحبه انسداد في الأنف، كما يحدث في حالات الرشح التقليدية، وترافقها أحيانا مع فقدان حاسة التذوق.