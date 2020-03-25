بفستان رياضي في الجيم.. يوميات ميريام فارس في الحجر المنزلي (فيديو)

تحرص الفنانة اللبنانية ميريام فارس على مشاركة متابعيها بصور ومقاطع فيديو أثناء حياتها اليومية، ونشرت مقطع فيديو لها أثناء مكوثها في فترة الحجر المنزلي.

وشاركت "ميريام" مقطع الفيديو عبر حسابها الرسمي على "الإنستجرام"، وهي ترتدي "فستانا رياضيا" لتمارس التمارين الرياضية داخل صالة الألعاب الخالية من الأشخاص، وعلقت عليها قائلة: "الرياضة خلال الحجر الصحي غير.. يوميات الحجر.. خليك بالبيت".

وتلقت الفنانة اللبنانية العديد من تعليقات متابعيها متسائلين عن مكان "الجيم": "النادي بيبتك؟" "أكيد غير بالنسبة للي عنده نادي بالبيت" "جرى إيه يا ميريام".