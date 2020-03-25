بدون مكياج.. نانسي عجرم تنشر صورتها: أمل جديد.. ومتابعون: ما أحلاكي

غالبًا ما تحرص الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، مشاركة متابعيها بأحدث صورها ومقاطع الفيديو عن حياتها الاجتماعية سواء في المناسبات أو مع أسرتها.

ونشرت نانسي عجرم، صورة جديدة لها ظهرت من خلالها دون أن تستخدم مساحيق التجميل، وذلك عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "ًصباح الخير.. يوم جديد.. أمل جديد".

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وتلقت الفنانة اللبنانية، الكثير من تعليقات متابعيها: "ما أحلاكي" "شو حليانة يا عسل" "أحلى نانسي في الدنيا".

وتحرص حاليًا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، على قضاء فترة الحجر المنزلي مع أسرتها، للحد من انتشار فيروس كورونا السمتجد.

وخلال لقاء بواسطة برنامج "سكايب" لقناة MTV اللبنانية، أوضحت أنها ملتزمة بالمنزل مع أسرتها منذ أسبوعين، لكن خلال الأسبوع الأول لم تلتزم بالشكل الكامل إذ كانت تخرج مع بناتها لشراء الاحتياجات المنزلية: "كنا بنروح كلنا للسوبر ماركت.. دلوقتي ببعت شخصا واحدا".