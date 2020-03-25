هاني الناظر يوضح استخدامات الخل في الوقاية من كورونا

التطهير والتعقيم بالخل، أو باستخدام الكلور المُخفف والكحول، أمور تلجأ لها ربات المنازل في تعقيم أنفسهن ومنازلهن للوقاية من فيروس كورونا المستجد والمتفشي في الصين ودول العالم.

هل يحمي الخل من كورونا؟

أكد الدكتور هاني الناظر، استشاري الجلدية، أن الخل يمكن استخدامه في تطهير الأرضيات، والأسطح، والمنافذ، وكذلك الكلور المُخفف بالماء، ناصحا بارتداء قفازات حين استخدامهم.

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وأشار "الناظر" خلال حديثه في "بث مباشر" لـ "الوطن"، بالاعتماد كليا على الماء والصابون العادي الخالي من المطهرات في غسل اليدين مرارا وتكرارا، وعدم الانسياق حول الكحول والمطهرات لما يسببه من أضرار بالجلد حال استنزافه.

ما هو مرض كورونا؟

هو فيروس "2019-CoV" المعروف بكورونا المستجد، ويتميز بأنه غامض ونادر من عائلة "الكورونا فيروس"، تبدأ أعراض هذا الفيروس الجديد بأعراض بسيطة كالإنفلونزا، حيث يشعر المريض باحتقان في الحلق وسعال، وارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس.