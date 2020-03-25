مرتبطة بالجهاز الهضمي.. أعراض جديدة تشير للإصابة بفيروس كورونا

ارتفاع في درجات الحرارة والسعال الجاف وضيق التنفس، هي الأعراض الأولية التي كانت تشير للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لكن مع زيادة الأبحاث العلمية حول الفيروس وتزايد عدد المصابين به من حول العالم، أصبحت توجد أعراض أخرى.

فبحسب ما ذكرته "سبوتينك"، نقلًا عن مجلة "شيب" الأمريكية أن علماء رصدوا أعراضا جديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، ترتبط بالجهاز الهضمي، مثل الإسهال والقيء واضطرابات كبرى في الجهاز الهضمي.

وأوضحت المجلة الأمريكية، أن هذه الأعراض أيضًا ظهرت على حالات عديدة من مصابي كورونا في الصين، بنسبة وصلت إلى 48.5%، وكان أكثرها شيوعًا: فقدان الشهية والإسهال والقيء وآلام المعدة.

ولاحظ الأطباء أيضًا، أن من كانوا يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي مرتبطة بفيروس كورونا كانوا يميلون للحصول على نتائج أسوأ وأخطر في التعرض للوفاة مقارنة بالأشخاص الذين لا يعانون من أعراض الجهاز الهضمي.

وأرجع الباحثون هذا إلى أن عددًا منهم ممكن كانوا يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي، لم يتم تشخيص حالاتهم بأنهم مصابي كورونا في البداية، ما أدى ذلك إلى تفاقم حالاتهم الصحية.

ووضع الباحثون عددا من الأسباب حول ظهور أعراض الجهاز الهضمي على مرضى (كوفيد 19):

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1- فيروس كورونا يرتبط بمستقبلات الخلايا المسماة "ACE2" التي تؤدي إلى تفاعل مع الكبد يؤدي إلى إنشاء خلايا جديدة وإصابة أنسجة الكبد باعتلال يؤدي إلى اعتلال في الجهاز الهضمي.

2- الفيروس يؤدي إلى تدمير بكتيريا القناة الهضمية ما يؤدي إلى أعراض قوية في الجهاز الهضمي.

3- يثير فيروس كورونا استجابة التهابية من الجهاز الهضمي، تؤدي للشعور بأعراض خطيرة في الجهاز الهضمي.

وخلص مؤلفو الدراسة إلى أن الأطباء يجب أن يدركوا أن أعراض الجهاز الهضمي، مثل الإسهال، قد تكون سمة عرضية للإصابة بـ"كوفيد 19"، وأنها ربما تظهر قبل أو بعد أو في غياب أعراض الجهاز التنفسي التقليدية، وقد تكون أخطر من الأعراض التنفسية الاعتيادية.

وعلقت أندريا كوليفورد، طبيبة أمراض الجهاز الهضمي في المكاتب الطبية في مانهاتن: "الأمر يبدو خطيرا لأنها أعراض شائعة وتوجد صعوبة في حصرها".

وتابعت، "لا نزال نحتاج المزيد والمزيد من البحوث والدراسات والبيانات للتعرف على سبب ظهور الأعراض وكيفية علاجها ورصدها".

وخلصت الدراسة للقول إنه "بغض النظر عما إذا كنت تعاني من أعراض الجهاز التنفسي أو الجهاز الهضمي أو غير ذلك، فإن التباعد الاجتماعي ضروري الآن للمساعدة في إبطاء انتشار كوفيد 19، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها".