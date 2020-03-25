تلتزم الفنانة اللبنانية إليسا، بالحجر المنزلي الذي فرضته الكثير من دول العالم لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لكنها لازالت تتواصل مع جمهورها ومتابعيها عبر حساباتها على "السوشيال ميديا".
وعبر حسابها الرسمي على "تويتر"، تفاعلت إليسا مع أسئلة متابعيها عن كيفية قضاء وقتها طوال فترة الحجر المنزلي، وعن موعد صدور ألبومها الجديد لتؤكد أنها لا تعلم متى سيتم إصداره وسط الظروف الحالية.
ومن ضمن الأسئلة التي تلقتها، كان من أحد معجبيها حول أول شيء ستقوم بفعله عقب انتهاء فترة الحجر المنزلي وانتهاء فيروس كورونا المستجد، لتجيب إليسا أنها ستقبل وتحضن كل الأشخاص الذين تحبهم.
كانت هذه تفاصيل خبر هبوس كل اللي بحبهم.. إليسا عن أول شيء تفعله عقب انتهاء حظر كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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