لم تستطع الممثلة الهندية "بي بادماجا"، تحمل الضغوط الكثيرة عليها، حيث عثرت السلطات على جثتها مشنوقة في بيتها بمدينة تشيناي الهندية حيث كانت بمفردها.
واستبعدت السطات أي شبهة جنائية في وفاة الممثلة، حيث كانت الشقة مغلقة والأضواء مطفأة لمدة يومين قبل العثور عليها مشنوقة.
وكانت "بي" البالغة من العمر 23 عاما، قد انفصلت عن زوجها قبل حوالي شهر، ولديها منه طفلة تبلغ من العمر عامين فقط.
وقالت جريدة "تايمز أوف إنديا"، إن "بي" اتصلت بشقيقتها قبل وفاتها مباشرة لتخبرها بأنها تمر بضائقة مالية، ولا توجد معها أموال كافية خاصة مع ركود الأعمال الفنية.
وقالت الصحيفة أيضا إنها تعاني من تراكم الديون عليها منذ فترة، وكانت تعاني من حالة نفسية سيئة بسبب قلة الأدوار المعروضة عليها.
كانت هذه تفاصيل خبر لم تجد عملا وانفصلت منذ شهر.. تفاصيل انتحار ممثلة هندية في شقتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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