استقبلته بالرقص.. عراقية تذبح خروفا بعد شفاء زوجها من كورونا (فيديو)

تسجل الدول إصابات يومية بفيروس كورونا، ويخضع المصابون للحجر الصحي، ووسط عدد الإصابات المرتفع، تظهر فرحة الأشخاص المتعافين من الفيروس، وهو ما حدث في العراق.

في محافظة ميسان، استقبلت سيدة عراقية خروج زوجها من الحجر الصحي وشفائه من فيروس كورونا بوصلة رقص أمام مستشفى الصدر بالمحافظة.

Advertisements

وقامت الزوجة العراقية بعد الخروج من المستشفى برش الحلوى وذبح خروف تعبيرا عن الفرحة بشفاء زوجها من كورونا، وفق ما ذكره موقع "bbc".

ما هو فيروس كورونا؟

فيروسات كورونا هي فصيلة كبيرة من الفيروسات التي قد تسبب المرض للحيوان والإنسان، ومن المعروف أن عدداً من فيروسات كورونا تسبب لدى البشر حالات عدوى الجهاز التنفسي التي تتراوح حدتها من نزلات البرد الشائعة إلى الأمراض الأشد وخامة مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (السارس).