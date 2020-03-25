دايت كورونا.. طرق علمية لخسارة الوزن "من غير ما تخرج من البيت"

مع قلة الحركة، الناتجة عن حظر التجول الجزئي، للحد من انتشار فيروس كورونا، اكتسب العديد من الأشخاص المزيد من الوزن والدهون، وسط تخوفات من الإصابة بالسمنة المفرطة.

وفيما يلي نصائح علمية تساعد على إنقاص الوزن سريعا وبدون عناء، وفقا لما ذكره موقع "سكاي نيوز":

تناول الفاكهة باستمرار

يساعد تناول الفاكهة على إضافة الألياف إلى الغذاء اليومي، كما تمد الجسم بالفيتامينات المختلفة التي يحتاجها.

التمرين صباحا

أكدت الدراسات الأخيرة، أن الأشخاص الذين يتمرنون صباحا قبل أي وجبة طعام، سيحرقون الدهون بنسبة أكبر، قد تصل إلى 20%.

ترطيب من نوع جديد

يعتقد بعض الأشخاص أنهم جائعون، بسبب جفاف الجسد والعطش، لذلك يجب الإكثار من شرب الماء، لتقليل من الشعور بالجوع.

تجنب السكر الصناعي

لا بد من تجنب المشروبات، التي تتضمن مكوناتها السكر الصناعي، ما يساهم في إبطاء عملية تفكيك الجسم للدهون.

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النوم الكافي

يجب النوم ما بين 7 إلى 8 ساعات يوميا، حيث أشارت العديد من الدراسات إلى أن المحرومين من النوم قد يلجأون للطعام غير الصحي، أكثر من نظرائهم الذين ينالون قسطا جيدا من الراحة.

تناول الفطور

التركيز على وجبة الفطور والغداء قد يبعد الأشخاص عن الإكثار من تناول الطعام السيئ لاحقا.

ادخل المكسرات إلى يومك الغذائي

أظهرت دراسة أمريكية حديثة، أن الأشخاص الذين يتناولون كمية من المكسرات يوميا، تقل نسبة إصابتهم بأمراض القلب.

الإكثار من البدائل الصحية

تناول الخبز الأسمر والأرز الأسمر والحبوب الكاملة طريقة مثالية لملء المعدة بطريقة صحية.