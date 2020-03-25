ألوان شعر عصرية من النجمات لإطلالة يوم الأم

هل تبحثين عن تغيير كبير في اللوك الخاص بك يمنحك إطلالة مميزة خلال يوم الأم؟ من حسن حظك أن هناك العديد من ألوان الشعر العصرية المستوحاة من النجمات، والتي ستجعل مظهرك في هذه المناسبة المميزة مفعماً بالأنوثة والجمال. فتعرفي في هذا المقال الى مجموعة ألوان شعر عصرية من النجمات، واختاري من بينها ما يعجبك.



الأشقر بلون الزبدة

إذا كنت من محبات ألوان الشعر الفاتحة، ننصحك باعتماد الشعر الأشقر بلون الزبدة، فهو لون دافئ ويناسب جميع ألوان البشرة، لذلك اختارته نجمات كثيرات لهذا الموسم، من بينهن جوليان هوغ Julianne Hough، وجنيفر لورنس Jennifer Lawrence... يعد هذا اللون خياراً رائعاً لإطلالة أنيقة للغاية في يوم الأم.

البني مع الظلال الذهبية

الشعر البني مع النغمات الذهبية الدافئة هو إحدى أكثر صيحات ألوان الشعر رواجاً خلال هذا الموسم، لذلك هو يشكل خياراً رائعاً لك هذا الربيع عموماً وعيد الأم خصوصاً، وهو يعتمد على مزيج من البالاياج والبيبي لايت. وقد اعتمدت هذا اللون العديد من النجمات في الفترة الأخيرة، بمن فيهن صوفيا فيرغارا Sofia Vergara، وجنيفر غارنر Jennifer garner.



الأزرق الفاتح

سيكون اللون الأزرق الفاتح موضة ألوان الشعر الأبرز خلال هذا الموسم، وهو لون حيوي جداً ومميز ويمنح المرأة إطلالة عصرية جداً، وهو لون رائج جداً بين النجمات، حيث تعتمده العديد منهن راهناً، كالنجمة لوسي بوينتون lucy boynton، والنجمة بيلي إيليش billie eilish.

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الأشقر الفراولة

إن الأشقر الفراولة خيار رائع لمن يرغبن في إحياء لون شعرهن الأشقر خلال هذا الربيع، فهو لون دافئ ومثالي لصاحبات البشرة الفاتحة، كما يمنحك إطلالة شبابية وعصرية في عيد الأم. اعتمديه بأسلوب النجمة راشيل مكادامس rachel mcadams، أو النجمة بليك ليفلي Blake Lively.

الأشقر مع الجذور الداكنة

إذا كنت ترغبين في الحفاظ على اللون الطبيعي لجذور شعرك، وترغبين في بعض التغييرات على لون شعرك خلال هذا الربيع، فلا تترددي في اعتماد الشعر الأشقر مع الجذور الداكنة على طريقة النجمتين مارغوت روبي Margot Robbie، وكاري موليغان carey mulligan.

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