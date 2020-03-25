تعرفي علي أضرار المايكروبليدنج للحواجب

شكّل المايكروبليدنج ثورة في عالم تاتو الحواجب إذ منحَ فرصةً لتصحيح شكل الحواجب وتعريضها بعيدًا عن أي مظهر مصطنع، فأصبح بامكانك استعادة شكل حاجبيك الطبيعيين إلى الأبد.

ما هي تقنية المايكروبليدنج؟

تقنية المايكروبليدنج هي عبارة عن وشم شبه دائم للحواجب يتم من خلالها رسم كل شعرة على حدة، وتبدو طبيعية جدًا، يعمل المايكروبليدنج على تحديد شكل الحاجبين وملء الفراغات بينهما وتكثيف الشعيرات، وبذلك يمكن تعديل شكلهما، فتحصل المرأة في النهاية على حواجب عريضة وكثيفة بطريقة طبيعية، مما يمنحها مظهرًا جميلاً وجذاباً وأكثر شبابًا.

قبل اعتماد هذه التقنية، على المرأة ان تحدد رسمة الحواجب ولون الشعيرات الملائمة لها، يتم بعدها تنظيف منطقة الحاجب وتخديرها، من ثم يُستخدم قلم microblading مخصص للرسم على منطقة الحاجب لرسب الشكل المحدد شعرة شعرة، بعدها يتم تطبيق مرهم مربب للمساعدة في عملية الشفاه من الجروح البسيطة التي قد تظهر إثر العملية.

أضرار المايكروبليدنج للحواجب

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قد تمرّ المرأة في الأسبوع الأوّل بعد العملية بفترة حرجة للغاية، إذ يبدو مظهرها غير مألوف فالجلد يحتاج إلى فترة كافية لامتصاص الصبغة.

تمر المرأة بفترة مزعجة نوعًا ما إذ عليها أن تتجنّب وصول الماء إلى الحاجبين وبذلك فهي محرومة من وضع المكياج بشكل طبيعي وتطبيق روتين البشرة اليومي لمدة أسبوع.

لا يصلح استخدام المايكروبليدنج مع هذه الحالات: مرضى السكر، الحوامل، أثناء الرضاعة، وكذلك السيدات اللّواتي يستخدمن حبوب منع الحمل.

لا تُناسب هذه التقنية صاحبات البشرة الدهنية وذلك لعدم ضمان ثبات اللون.

قد يحصل نزيف زائد لدى المرأة التي تتعاطى بعض العقاقير.

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