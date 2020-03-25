فساتين زفاف مزينة بالريش خريف 2020



طالعي أجمل موديلات فساتين زفاف مزينة بالريش 2020 من أسبوع الأعراس بنيويورك خريف وشتاء 2020.

تعتبر فساتين الزفاف المزينة بالريش من أبرز الصيحات المميزة في عالم الأعراس، حيث تضيف لمسة فاخرة للفساتين.

ويمكن أن تختاري فستان زفاف مرصع بتطريزات البرّاقة مع الريش لمزيد من الفخامة والسحر.

شاهدي أجمل موديلات فساتين زفاف مزينة بالريش 2020.



فساتين مزينة بالريش على الأكمام والصدر



قدمت بعض الماركات فساتين الزفاف المزينة بالريش على الأكمام والصدر لعروس 2020.

أحببنا Costarellos بالقصّة العمودية، والمزين بالريش على الأكمام والصدر.

كما قدمت ماركة انيس دي سانتو Ines Di Santo فساتين مزينة بالريش على الصدر.

وبرزت الصيحة في فستان زفاف مميز من توقيع دار جاستن ألكسندر Justin Alexander.



فساتين بسترات مزينة بالريش



أيضاً قدمت بعض الماركات فساتين زفاف بسترات مزينة بالريش، حيث يمكن للعروس خلعها خلال الزفاف للحصول على إطلالتين من خلال فستان واحد.

قدمت ماركة لازارو Lazao فساتين زفاف بأوشحة وسترات مزينة بالريش، وكذلك فساتين زفاف انيس دي سانتو Ines di Santo وبيرتا Berta.

فساتين بتنانير مزينة بالريش

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كذلك ظهرت العديد من موديلات فساتين الزفاف المزينة بالريش على التنورة.

قدمت دار أليسون ويب Allison Webb فستان زفاف بقصّة واسع ومزين بالريش على التنورة.

كما قدمت ماركة انبال درور Inbal Dror، فستان زفاف منفوش ومزين بالريش على التنورة، فضلاً عن الفساتين بالتصاميم البسبطة والعصرية، مثل فساتين لازارو Lazaro، ليلا روز Lela Rose، وSahroo.

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