لحد البيت.. تعرف على عروض السينما والمسرح المجانية عبر الإنترنت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

فرضت الحكومة المصرية، حظر حركة المواطنين والمواصلات العامة والخاصة من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا، كإجراء وقائي للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

وخلال الحظر والحجر المنزلي؛ فهناك عدد من الأعمال الفنية التي يتم عرضها مجانًا على الإنترنت، فضلًا عن تنظيم مسابقات "أون لاين"؛ لتشجيع البقاء في المنزل وكسر الممل.

سينما زاوية

أعلنت سينما زاوية عن عرض عدد من الأفلام السينمائية مجانا، لمساعدة الناس على كسر الملل، والتشجيع للبقاء في المنزل للحد من انتشار الفيروس.

وتعلن سينما زاوية على صفحتها الرسمية، الفيلم المقرر عرضه وإضافة لينك المشاهدة.

صفحة سينما زاوية

شاهد

وقدّم موقع شاهد الخاص بالمسلسلات والأفلام، شهرا مجانا لمشاهدة الفيديوهات المفضلة.

موقع شاهد

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الأوبرا المصرية

تقدم دار الأوبرا المصرية عروضها المسرحية أون لاين للجمهور، وتعلن عنها عبر صفحتها على "فيسبوك".

دار الأوبرا

مسابقات

كما أعلنت وزارة الشباب والرياضة على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، تنظيم عدد من المسابقات بين الشباب عن بُعد (أون لاين)، لزيادة الوعي والثقافة، واستثمار الوقت أثناء حظر الحركة.

صفحة وزارة الشباب والرياضة

مسرح أون لاين

وأعلن الفنان أسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، إتاحة 30 عرضا مسرحيا أون لاين، من خلال صفحة وزارة الثقافة الرسمية على موقع يوتيوب، وذلك في إطار المبادرة التي أطلقتها دكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة.

صفحة عروض المسرح