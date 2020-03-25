استغل الفراغ.. مهارات كثيرة يمكن تعلمها أثناء الحظر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - لمياء يسري:

اعتمدت أغلب الدول حول العالم قرار الحظر أو الحجر الصحي المنزلي إجبارًا، وذلك للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

وفي مصر قرّر مجلس الوزراء، فرض حظر حركة المواطنين من السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا، ومد تعليق الدراسة وغيرها من الإجراءات الوقائية.

وتسبب الفيروس الجديد حتى الآن في إصابة أكثر من 428 ألف شخص، ووفاة أكثر من 19 ألف حالة حول العالم.

لا تغفلها.. 9 خطوات عليك اتباعها عند العودة إلى المنزل للوقاية من كورونا

قرارات الحجر الإجباري، والعمل من المنزل خلقت وقت فراغ كبير، قد لا يعرف البعض طريقة جيدة لاستغلاله والاستفادة منه، لذا نستعرض معكم بعض الأنشطة والمهارات التي يمكن تعلمها خلال هذه الأيام، بحسب ما أوضحت مجلة "people" الأمريكية.

- تعلم الموسيقى

يمكنك الاستعانة بالإنترنت لبدء تعلم العزف على آلة موسيقية جديدة، مثل الجيتار أو الكمان وغيرها.

الطبخ



دروس الطبخ على الإنترنت متنوعة، وبثقافات مختلفة، جربّ أن تتعلم مهارات المطبخ، بداية من الطريقة الصحيحة لمسك السكين، إلى الحلويات البسيطة والوجبات الصحية.

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يمكنكم تعلم اليوجا أو ممارسة رياضة تعتمد على زيادة مرونة الجسم "في حال عدم إصابتك بشيء خطير"، استعن باليوتيوب أو المواقع التعليمية المتخصصة.

- لغة جديدة

تعلم مع أطفالك لغة جديدة، باستخدام الأوراق والألعاب الإلكترونية.

التلوين



يمكنك تعلم الرسم أو تلوين رسومات جاهزة لتخفيف القلق والتوتر، جرب هذه الطرق مع أطفالك.

البرمجة



يمكنك تعلم مهارة البرمجة، لزيادة مهاراتك بعالم الكمبيوتر والإنترنت.

-كورس مجاني

تقدم عدد من الجامعات من بينها جامعة هارفارد، كورسات مجانية في مجالات مختلفة يمكنك الالتحاق بها وبدء التعلم.

- الكتابة

لمحبي القراءة وممارسة الكتابة الأدبية، يمكنكم البحث عن دورة مجانية لثقل مهاراتكم في هذا المجال.

ويقدم الكاتب المسرحي الأمريكي العظيم Lauren Gunderson بتدريس دورة عبر Facebook Live والتي ستعلمك طريقة الكتابة المسرحية.

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