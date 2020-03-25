أثناء العزل المنزلي.. "ازاي تحلقي لجوزك وأولادك في البيت" (فيديو)

قدمت الإعلامية سالي شاهين، فقرة خاصة من برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على قناة "dmc"، بعنوان "إزاي تحلقي لجوزك وأبنائك في البيت".

وقدمت الإعلامية خلال الحلقة، "سمية"، التي تعمل في مهنة الكوافير، طريقة مبسطة للحلاقة في المنزل، تبدأ بغسل الشعر ثم بدء الحلاقة من الخلف للأمام ثم تقسيم الشعر وقص الأطراف لتسهيل الحلاقة بالمقص والمشط بالتساوي من فوق إلى أسفل بحركة بطيئة.

وأضافت "سمية"، أن المقص أسهل في الحلاقة من ماكينة الحلاقة وله طريقة معينة للإمساك به حتى يتم قص الشعر بالتساوي من جميع الأطراف، متابعة: "لازم الشعر أثناء الحلاقة كل ما ينشف نغسله لأن الشعر الجاف صعب في الحلاقة".