"الغوا التيرم حياتنا في خطر" يتصدر تويتر.. وطالبات: صحتنا أهم

"#الغوا_الترم_حياتنا_في_خطر"، هاشتاج تصدر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ليحتل المرتبة الثالثة، في قائمة الأكثر تداولاً خلال الساعات الماضية، يطالب فيه طلبة الجامعات، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، بإلغاء الفصل الدراسي الثاني، حفاظًا على صحتهم، من فيروس كورونا.

طلبة الجامعات يطالبون بإلغاء العام الدراسي

"معندناش ثقافة التعليم أونلاين"، بهذه الكلمات بدأت "تقى خالد"، طالبة بكلية العلوم الفرقة الثانية حديثها لـ "هُن"، مضيفة أن طريقة مذاكرة المحاضرات "أونلاين" لا تتناسب مع جميع الطلبة، "صعب أن أحنا ندخل نمتحن معتمدين على مذاكرة المحاضرت اللي بتنزل على النت".

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قلق انتاب طلبة الجامعات بعد حديث وزير التعليم العالي أمس، أثناء مداخلة هاتفية له في أحد البرامج، أنه من الوارد أن يتم تأجيل العام الدراسي الجاري، موضحا أنه من الوارد أن يتم إجراء امتحانات التيرم الثاني "أونلاين"، وهو ما اعترضت عليه "ريم طارق"، طالبة بالفرقة الثالثة كلية الإعلام، لصعوبة إجراء الامتحانات "أونلاين" بحسب قولها، متابعة: "صحتنا أهم من أي حاجة ولو فيه خطر يبقى التيرم التانى يتلغى أفضل".

وترى "نورهان سالم"، طالبة بالفرقة الرابعة كلية طب، ضرورة إلغاء اختبارات العام الدراسي، حفاظًا على صحة الطلبة، مضيفة: "أحنا عندنا مواد كتير فيها عملي صعب أننا نمتحنها أونلاين، وكمان في صعوبة بتواجهنا دلوقتي وهي مذاكرة المحاضرات أونلاين لأن فيه ناس ممكن يكون معندهاش نت".

وتساءلت "نورهان" عن كيفية إجراء اختبارات معتمدين على المذاكرة "أونلاين"، خاصة للكليات العملية التي يصعب فيها الاعتماد على المذاكرة "أونلاين" دون تواصل مع أساتذة المواد الدراسية.