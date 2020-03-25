"مش خايفة من بكرة".. أمينة خليل تنشر التفاؤل بالورود ضد كورونا

شاركت الفنانة أمينة خليل، في نشر التفاؤل، وسط القلق والعصيبة التي يمر بها العالم كله، من مواجهة فيروس كورونا المستجد، المعروف باسم "كوفيد 19".

ونشرت أمينة خليل، فيديو على صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعنوان، "عزيزي عالم المستقبل"، وظهرت في أمينة خليل مرتدية الورود على شعرها وتنشر التفاؤل، حيث كتبت في تعليقها على الفيديو، "اخترت أعيش في الحب، رسالتي للإيجابية والحب للعالم هذا المساء".

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وقالت أمينة خليل، في بداية الفيديو، "أنا مش خايفة من بكرة، أكيد فيه حاجات كتير ممكن تتحسن، ومش الحل أننا نخاف، بالعكس، يمكن لو خوفنا مش هنلاقي الطاقة جوانا أننا نصلحها".

وأكملت "خليل"، في رسالتها، "اتعلمت أن الخوف هيمنعك من أنك توصل لأحلامك، فكرتي هي بلاش الخوف وصلح من نفسك، أنا اخترت أعيش في الحب مش الخوف".

فيديو الفنانة أمينة خليل، خلال وقت قصير، حصد على العديد من التفاعل عبر الإعجاب والتعليقات، والتي كان من بينها، "جميل أوي"، و"عدته أكتر من مرة"، و"حلو أووي التفاؤل ده بجد".