أزهري لـ"هن": يفضل الإكثار من الصيام في شعبان.. ترفع فيه الأعمال

"صيام شعبان" تصدر محرك البحث "جوجل"، خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع إعلان المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن اليوم هو غرة الشهر، لتتجدد تساؤلات حول فضل صوم شعبان.

وقال يسري عزام، الأزهري والإمام بوزارة الأوقاف، لـ"هن"، إن أفضل العبادات في شعبان هي الإكثار من الصيام التطوعي، لأن الأعمال ترفع إلى الله في ذلك الشهر المليء بالنفحات والروحانيات.

وتابع الشيخ الأزهري، أنه يفضل كثرة الصلاة على النبي، لأن آية الصلاة نزلت على الرسول محمد في شهر شعبان.

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المعهد القومي للبحوث الفلكية: الأربعاء أول أيام شعبان

قال الدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن غرة شهر شعبان لعام 1441 هجريا فلكيا الأربعاء 25 مارس الجاري، على أن تكون غرة شهر رمضان المعظم لعام 1441 هجريا فلكيا يوم الجمعة 24 أبريل.

وأوضح "جاد"، في بيان له بالأمس، أن هلال شهر شعبان ولد مباشرة بعد أن حدث الاقتران بالأمس، في تمام الساعة الحادية عشرة و28 دقيقة، وهو يوم الرؤية.

وأكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الهلال الجديد يبقى في سماء كل من مكة المكرمة لمدة 9 دقائق، والقاهرة لمدة 7 دقائق بعد غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية، أما في محافظات الجمهورية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 7 لـ10 دقائق، ويبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس في سماء المدن العربية والإسلامية بين 2 لـ 18 دقيقة.