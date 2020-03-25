مشادة بين ريم البارودي ومتابع بسبب كورونا: سقط كبرياء الإنسان بجرثومة

علقت الفنانة ريم البارودي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، على تفشي فيروس كورونا حول العالم.

وكتبت الفنانة على الصورة التي شاركتها، "سقط جبروت الإنسان بجرثومة، كفانا كبرياء وغطرسة وحقد، وعدم محبة وأنانية وتسلط وكذب وغرور وجحود، فلنعد حساباتنا".

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لقيت الصورة التي شاركتها استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، إلا أن أحد المتابعين علق قائلا "عيدوا حساباتكم انتوا الفنانين، واتقوا الله ومتعملوش حاجة تغضب ربنا، واستروا نفسكم"، لترد عليه الفنانة قائلة "طيب خليك في نفسك ملكش دعوة بغيرك، ربنا هيحاسبك وهتبقى في قبرك لوحدك".