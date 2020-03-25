علقت الفنانة ريم البارودي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، على تفشي فيروس كورونا حول العالم.
وكتبت الفنانة على الصورة التي شاركتها، "سقط جبروت الإنسان بجرثومة، كفانا كبرياء وغطرسة وحقد، وعدم محبة وأنانية وتسلط وكذب وغرور وجحود، فلنعد حساباتنا".
لقيت الصورة التي شاركتها استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، إلا أن أحد المتابعين علق قائلا "عيدوا حساباتكم انتوا الفنانين، واتقوا الله ومتعملوش حاجة تغضب ربنا، واستروا نفسكم"، لترد عليه الفنانة قائلة "طيب خليك في نفسك ملكش دعوة بغيرك، ربنا هيحاسبك وهتبقى في قبرك لوحدك".
كانت هذه تفاصيل خبر مشادة بين ريم البارودي ومتابع بسبب كورونا: سقط كبرياء الإنسان بجرثومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.