أنا أصلا بيتوتية.. كيف تقضي نانسي عجرم الحجر المنزلي مع بناتها؟ (فيديو)

تشارك الفنانات متابعيهن، حول ما يفعلن خلال فترة الحجر المنزلي، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومن ضمنهن الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، التي كشفت لمتابعيها عن كيفية قضاء ذلك الوقت مع بناتها الثلاث داخل المنزل.

وعبر لقاء بواسطة برنامج "سكايب" لقناة "MTV" اللبنانية، أوضحت "عجرم"، أنها بالأصل شخصية "بيتوتية"، لكنها حاليًا أصبحت مجبورة على البقاء في المنزل مع أسرتها، وهو ما جعلها تكتشف المزيد عن هوايات بناتها.

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وتابعت نانسي عجرم خلال لقائها، أنها أيضًا في الطبيعي كانت تهتم بأمور أسرتها، وأن وقت العائلة هو أمر مقدس بالنسبة لها، مؤكدة أنها ملتزمة بالمنزل مع أسرتها منذ أسبوعين، لكن خلال الأسبوع الأول لم تلتزم بالشكل الكامل إذ كانت تخرج مع بناتها لشراء الاحتياجات المنزلية: "كنا بنروح كلنا للسوبر ماركت.. دلوقتي ببعت شخص واحد".

وقالت "عجرم": "هلأ بنقضي وقت حلو سوا.. بصراحة البنات علموني أشياء كثيرة وأنا بطبيعتي بعطي وقت كبير لعائلتي.. لكن دلوقتي زادت القعدة معهن.. واكتشفت إنه كل ما تقعد أكتر مع ابنك بيفتحلك قلبه ويكشفلك عن اللي جواه".

وعن ماذا تفعل مع بناتها قالت: "بحاول أقسم وقت البنات بدل الفراغ.. بندرس أونلاين سواء الأبحاث الخاصة بدراستهن أو بيانو أو طبخ أو نعمل تاتو.. وفي ساعتين بالنهار بروحوا يتخانقوا ويتصالحوا.. وأنا متل أي أم بوصل لمرحلة أنه اعملوا اللي بدكن ياه بس حلوا عني هلأ".